Son dakika | Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’le yazışan avukatı suç örgütü yerleştirmiş! Gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Menderes Belediyesi’ne yönelik soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞKANLA YAZIŞAN AVUKAT GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek’le WhatsApp yazışmaları yaptığı tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül’de yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ ÖRGÜTÜ YERLEŞTİRMİŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgularda, Gürcü’nün Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanına yerleştirildiğinin de tespit edildiği belirtildi.

YAZIŞMALARI REDDEDİP CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sızan WhatsApp konuşmalarının kendisine ait olmadığını ifade ederek 10 Ağustos tarihinde CHP'den istifa etmişti.

Çiçek istifa açıklamasında masumiyet karinesinin yok sayıldığını, hakkındaki iddialar nedeni ile savunması alınmadan disiplin kuruluna sevk edilmesini ise 'partisi tarafından lekelenmek' olarak nitelemişti.

BELEDİYE AKP YÖNETİMİNE GEÇMİŞTİ

Çiçek'in tutuklanmasının ardından belediyede yapılan başkan vekili seçiminde 9 YENİ Partili, 6 CHP'li; Cumhur İttifakı’nın ise 1’i MHP’li 10’u AKP’li olmak üzere 11 üyesi bulunuyordu. Menderes Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin dördüncü turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen, 15 oyla YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy'a karşı kazandı.

Butlan CHP'sinin sözcüsü Müslim Sarı, belediyenin el değiştirmesinin ardından yaptığı açıklamada CHP'li üyelere YENİ Parti'nin adayını destekleme talimatı verdiklerini ancak bazı üyelerin bu talimata aykırı hareket ettiğini açıklamıştı.