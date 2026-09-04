Son Dakika │ Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifadeye çağırıldı

Almanya'da bulunan mal varlıkları nedeniyle şüpheli para transferleri gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

Mal varlığı Gökçek'in gelini Hülya Gökçek adına olduğu iddia edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 7 Eylül Pazartesi günü Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'i de ifadeye çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek adına 2022'de Almanya'da HAMAG Holding isimli bir paravan şirket kurulduğu ve 2023 yılında 849 bin euroluk hissedar alındığı ardından 4 milyon euroluk gayrimenkul kaydedildiğini haber yapmıştı. Ticaret kayıtlarında 18 daireli bir bina olduğu belgeleri de haberde paylaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek'in yurtdışı para transferleri ve şirketler hakkında soruşturma başlattı.