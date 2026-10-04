Son dakika | Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı yarın
Son dakika haberi... Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı, ikinci toplantısını yarın Riyad'da yapacak.
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Mekke İttifakı, kuruluşunun ardından ikinci toplantısını yarın Riyad'da gerçekleştirecek.
Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi