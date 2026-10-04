Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı yarın

Son dakika | Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı yarın

Son dakika haberi... Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke İttifakı, ikinci toplantısını yarın Riyad'da yapacak.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son dakika | Mekke İttifakı'nda ikinci toplantı yarın
Son Güncelleme:

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos’ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Mekke İttifakı, kuruluşunun ardından ikinci toplantısını yarın Riyad'da gerçekleştirecek.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek.

Mekke İttifakı için kritik gün! İlk toplantının adresi İstanbulMekke İttifakı için kritik gün! İlk toplantının adresi İstanbul

DETAYLAR GELİYOR...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakan Fidan Görüşme
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro