Son dakika | Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı

CHP'ye mutlak butlan kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP lideri Özgür Özel, bugün yapılacak grup toplantısında konuşma yapacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu ve Özel tarafından toplamda 6 bine yakın katılım beklenen grup toplantısı öncesi Meclis önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. TBMM Başkanlığı güvenlik gerekçesiyle dışarıdan katılımları iptal etti.

Meclis önünde zaman zaman gerginlik tırmanırken Kılıçdaroğlu'na "tecrübe ve devlet adamlığını" hatırlatan ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Kemal "sağduyu" çağrısı geldi.

MANSUR YAVAŞ'TAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Milyonlarca CHP’linin Kılıçdaroğlu'ndan beklentisinin CHP’nin birliği olduğunu ifade eden Yavaş, partinin kardeşlik hukuku ve geleceği adına adım atmasının beklendiğini söyledi.

Yavaş'ın X hesabından yaptığı paylaşımdaki o ifadeleri şu şekilde:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,

Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz.

Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir.

Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."