Son dakika | Mansur Yavaş Özgür Özel ile beraber Manisa'ya gidecek
Son dakika... Bugünkü grup toplantısı krizi öncesinde Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı yapan Yavaş'ın, grup toplantısının ardından CHP Lideri Özel ile beraber Manisa'ya gideceği öğrenildi. Yavaş. Özel ile beraber Ferdi Zeyrek anmasına katılacak.
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki grup toplantısı krizinde sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenip sağduyu çağrısında bulunmuş, Kılıçdaroğlu da bu çağrıya yanıt olarak grup toplantısına katılmama kararı almıştı.
YAVAŞ ÖZGÜR ÖZEL İLE BERABER MANİSA'YA GİDECEK
Mansur Yavaş'ın CHP lideri Özgür Özel'in yapacağı grup toplantısının ardından, Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü sebebi ile Özel ile birlikte Manisa'ya gideceği bilgisi aktarıldı.
SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Türkiye'nin gözü kulağı bugün Meclis'teki CHP grubunda kimin konuşma yapacağına çevrilmişti. Meclis önünde çıkan arbedenin ardından Yavaş Kılıçdaroğlu'na bir sağduyu çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu bu çağrının ardından Meclis'te yapılacak olan grup toplantısına katılmama kararı alıp saat 14.00'te CHP Genel Merkezi önünde konuşma yapacağını duyurdu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi