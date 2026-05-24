Son dakika | Mansur Yavaş'tan kurultay çağrısı: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'ye "mutlak butlan" kararının genel merkez binasına polis ablukası ve Kılıçdaroğlu destekçileriyle yaşanan gerilim sonrası yazılı açıklama yayımladı.

Yavaş, genel merkez binasına yönelik polis müdahalesini ve delege iradesinin yok sayılmasını sert bir dille eleştirirken kurultay çağrısı yaptı.

MANSUR YAVAŞ'TAN KURULTAY ÇAĞRISI

Mansur Yavaş, hukukun üstünlüğü ve demokrasi vurgusu yaptığı açıklamada, genel merkeze polis zoruyla girilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yavaş, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz" ifadelerini kullandı. Bu tür görüntülerin toplumsal barış ve siyasi nezaketle bağdaşmadığına dikkat çekti.

Kurultay delegelerinin ortaya koyduğu seçilmiş iradenin korunması gerektiğini savunan Yavaş, milyonlarca insanın CHP’ye umut bağladığını hatırlattı.

Mevcut tabloyu kimsenin kabul edemeyeceğini vurgulayan ABB Başkanı, "Bu iradeyi yok sayan her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır" diyerek krizin çözümü için net bir takvimi işaret etti.

"O KURULTAY 45 GÜN İÇİNDE TOPLANMALIDIR"

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz

Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır

Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır"

MUTLAK BUTLAN AÇIKLANDIĞINDA DA PAYLAŞMIŞTI

Mansur Yavaş'ın 21 Mayıs'taki paylaşımı şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partimizle ilgili mutlak butlan kararı verilmiş olması; Türkiye’de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin nasıl ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biridir. Üstelik burada en dikkat çekici ve en vahim noktalardan biri şudur… Henüz ceza davaları sonuçlanmamışken, mahkemenin fiilen “seçime hile karıştırıldığı” yönünde bir kanaat ortaya koyması; ceza mahkemesinin yerine geçerek hüküm tesis etmesi anlamına gelmektedir. Oysa hukuk devletinde hiç kimse, hiçbir kurum; kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçemez. Anayasa’nın 79. maddesi açıktır. Seçimlerin yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisindedir ve YSK kararları kesindir. Seçim süreçlerinin yönetimi ve siyasi partilerin kongre iradesi konusunda yetkinin hangi kurumlarda olduğu anayasamızda da açıkça belirtilmiştir. İl ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri ortadayken bu sınırlar aşılamaz. Elbette ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılmaz. Ancak hukuki süreçler; siyasi partileri zayıflatmanın, bölmenin ya da tasfiye etmenin aracı hâline de getirilemez. Amaç; Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendi içinde tartışmaların içine çekmek, birlik duygusunu zedelemek ve Türkiye’nin ana muhalefetini etkisiz hâle getirmektir. Böyle bir sürecin Türkiye’ye hiçbir faydası yoktur. Tam tersine bu tablo; toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir, siyasete olan güveni zayıflatır ve yalnızca iktidarın ekmeğine yağ sürer. Bu nedenle yapılması gereken; gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde, sükûnetle atlatmak; bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Ben dahil bu sorumluluktan hiçbirimiz kaçamayız. Bu süreçte birlik ve beraberliğimize zarar verecek tutum ve söylemlerden özellikle kaçınmak gerekmektedir. Aksi takdirde bu kararları alanlar ve bu tartışmaları büyütmek isteyenler amaçlarına ulaşmış olacaktır. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal tablo ortadayken, iktidarın önümüzdeki dönemde baskın seçim dahil her türlü siyasi hamleyi gündeme getirme ihtimalinin de oldukça yüksek olduğu unutulmamalıdır. Bugün ihtiyaç duyulan şey; sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içinde kenetlenmesi değildir. Türkiye’nin demokrasiye, hukuka ve millet iradesine inanan tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl ve ortak vicdanda bir araya gelmesidir.