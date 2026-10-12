Son Dakika | Manisa'daki katliam gibi kazada otobüs ve TIR şoförü hakkında karar

Akhisar Gişeleri mevkiinde dün sabah saatlerinde yaşanan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazada gözaltına alınan 3 şoför adliyeye sevk edildi. Otobüs ve TIR şoförü tutuklandı.

Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara taşımak üzere yola çıkan 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün sürücüsü, gişeyi kaçırınca otoyolda durup geri manevra yapmaya başladı.

Bu sırada arkadan gelen kereste yüklü 78 YE 166 plakalı TIR, otobüse süratle çarptı. Kaza sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturmada otobüsün asıl şoförü M.A., yedek şoför M.Y. ve TIR şoförü H.K. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden hatalı manevrayı yapan otobüs şoförü ile kazaya karışan TIR şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.