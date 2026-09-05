Son dakika | Manisa'da orman yangını! Uçak ve helikopterlerle müdahale
Son dakika... Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere 6 uçak ve 6 helikopter ile müdahale ediliyor.
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Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sularında orman yangını çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzere bölgeye 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi