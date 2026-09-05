Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Manisa'da orman yangını! Uçak ve helikopterlerle müdahale

Son dakika | Manisa'da orman yangını! Uçak ve helikopterlerle müdahale

Son dakika... Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere 6 uçak ve 6 helikopter ile müdahale ediliyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sularında orman yangını çıktı.

Son dakika | Manisa'da orman yangını! Uçak ve helikopterlerle müdahale - Resim : 1

Yangını görenlerin ihbarı üzere bölgeye 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)

Son dakika | Manisa'da orman yangını! Uçak ve helikopterlerle müdahale - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Manisa Orman Yangını
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro