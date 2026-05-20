Son Dakika | Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin dava ertelendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada yargılama süreci devam ediyor. Olayla ilgili 10 sanığın “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, beklenen ek bilirkişi raporunun dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 1 Temmuz tarihine erteledi.

Ferdi Zeyrek, evinin havuz bölümündeki makine dairesinde meydana gelen arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılmış, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Olay sırasında kendisini kurtarmaya çalışan eşi Nurcan Zeyrek de yaralanmıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında açılan dava, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Sanıklar hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

RAPOR BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, olaydaki kusur oranlarının netleştirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi’nden ek bilirkişi raporu talep etmişti. Ancak raporun henüz dosyaya ulaşmaması üzerine duruşmanın ileri bir tarihe bırakılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ilk teknik inceleme raporlarında, havuzun enerji odasının standartlara uygun mesafede inşa edilmediği, motor ve elektrik tesisatında güvenlik kriterlerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddia edilmişti. Sanıklar ise önceki savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek olayda sorumluluklarının bulunmadığını öne sürmüştü.