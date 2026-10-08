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Halk TV Türkiye Son Dakika | Maltepe'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her şey saniyeler içinde yaşandı

Son Dakika | Maltepe'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her şey saniyeler içinde yaşandı

Son dakika haberi... Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökme anı kameraya yansıdı. Enkaz altındaki 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı.

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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı ortaya çıktı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Binada kalanların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmasıyla enkaz altından biri çocuk 6 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altındaki 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı. 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika | Maltepe'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her şey saniyeler içinde yaşandı - Resim : 1

Son dakika | İstanbul Valiliği'nden Maltepe'de çöken bina için açıklamaSon dakika | İstanbul Valiliği'nden Maltepe'de çöken bina için açıklama

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çalışmalar sürerken binanın çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 7 katlı binanın ilk 3 katının çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Dakika | Maltepe'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her şey saniyeler içinde yaşandı - Resim : 3

Son Dakika | Maltepe'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her şey saniyeler içinde yaşandı - Resim : 4

Son Dakika | Maltepe'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her şey saniyeler içinde yaşandı - Resim : 5

Son Dakika | Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyorSon Dakika | Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Maltepe’de çöken binada bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cansız bedeni enkaz altından çıkarılmış olup, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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