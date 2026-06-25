Son Dakika | Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 4 olarak ölçüldü.

Malatya'da gerçekleşen depremin saati 16:22 olarak açıklandı. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Battalgazi ilçesi olarak belirlendi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 9.13 KİLOMETRE

AFAD, depremin yerin 9.13 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

Büyüklük: 4

Yer: Battalgazi (Malatya)

Tarih: 25-06-2026

Saat: 16:22:37 TSİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler ise şu şekilde:

Büyüklük: 3.9

Yer: Tanışık-Battalgazi (Malatya)

Tarih: 25-06-2026

Saat: 16:22:36 TSİ

Derinlik: 8.6 km

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Mw 4.0 büyüklüğü, hasar oluşturabilecek bir depremden ziyade hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olabilecek bir depremdir. 9 km civarındaki derinlik, enerjinin yüzeye daha yakın hissedilmesine yol açar."