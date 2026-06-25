Son Dakika | Malatya Kürecik'e Alman Patriot hava savunma sistemi konuşlandı! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla Almanya’ya ait bir Patriot Hava Savunma Sistemi’nin Kürecik/Malatya’ya konuşlandırıldığını duyurdu. Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında Kıbrıs meselesi, Anadolu Kartalı Tatbikatı, uçak tedariki ve hava savunma sistemlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

MSB açıklamasına göre, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Almanya’ya ait Patriot sistemi Kürecik/Malatya’da göreve başladı. Sistem, 24 Haziran 2026’da aynı bölgede konuşlu ABD Patriot Hava Savunma Sistemi’nden görevi devraldı. MSB'nin açıklaması şöyle:

"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya’ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi Kürecik/Malatya’ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD PATRIOT Hava Savunma Sistemi’nden görevi devralmıştır."

Bakanlık, uçak tedarik sürecine ilişkin de bilgi verdi. Mevcut planlamaya göre yıl sonuna kadar iki C-130J uçağının envantere katılması hedefleniyor. Kalan uçakların teslimatlarının ise belirlenen tedarik programı doğrultusunda aşamalı olarak yapılacağı belirtildi.

KONYA'YA İTALYAN SAVUNMA SİSTEMİ KONUŞLANMIŞTI

MSB, geçen hafta yaptığı açıklamada da NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İtalya’ya ait bir SAMP/T Hava Savunma Sistemi’nin Konya’da konuşlandırıldığını bildirmişti. Bakanlık açıklamasında, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır." denilmişti.