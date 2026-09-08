Son dakika | KYK yurt sonuçları açıklandı

Üniversite eğitimi için farklı şehirlere gidecek binlerce öğrencinin beklediği 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB yurt başvuru sonuçları resmi olarak ilan edildi. Açıklama bizzat Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. Yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Bakan Bak, "Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın hemen ardından arama motorlarında KYK yurt sonuçları 2026, GSB yurt sonuçları ve e-Devlet sorgulama aramalarında yoğunluk meydana geldi. Geçtiğimiz yıl başvuruların tamamlanmasının ardından 11 Eylül tarihinde duyurulan sonuçlar, bu yıl 7 Eylül sonrasındaki süreçte adayların erişimine sunulmuş oldu.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet platformu üzerinden sorgulanabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar, "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" sekmesi aracılığıyla sonuçlarına erişebiliyor.

e-Devlet KYK Yurt Sorgulama Ekranında Yer Alan BİLGİLER Sıra Bilgi Alanı Ekran İçeriği ve Açıklaması 1 Yerleştirme Durumu Öğrencinin asıl ya da yedek olarak bir yurda yerleşip yerleşmediği bilgisi. 2 Yurt Detayları Yerleşilen yurdun tam resmi adı ve açık adresi bilgileri. 3 Kayıt ve Ücret Kayıt işlemleri için yapılması zorunlu taahhütname onayı adımları ve ilk kayıt ücreti bilgileri.

KAYIT TAKVİMİ VE YEDEK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLIYOR

Sonuçların kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte gözler kayıt ve yedek yerleştirme takvimine çevrildi. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanan adaylar, belirtilen süre içerisinde taahhütname onayı verip ilk ücreti yatırarak işlemlerini tamamlayacak. Boş kalan kontenjanlar ve ilk etapta yerleşemeyen öğrenciler için ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yedek yerleştirme bültenleri yayımlanmaya devam edecek.

KYK Yurt Kayıt ve Yedek YERLEŞTİRME SÜRECİ TAKVİMİ Öğrenci Durumu Yapılacak Zorunlu İşlem Takvim ve Süreç Detayı Yurt Hakkı Kazananlar İlk Yerleştirme Grubu • Taahhütname Onayı (e-Devlet üzerinden)

• İlk Kayıt Ücreti ödemesi Adayların kendilerine tanınan belirtilen süre içerisinde onay işlemlerini yapıp ilk yurt ücretini yatırarak kesin kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir. Yedek Listesi ve Yerleşemeyenler Boş Kontenjan Takibi • Yedek Sırası Takibi

• Periyodik bülten kontrolü Kayıt yaptırmayanlardan kalan boş kontenjanlar için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda periyodik yedek yerleştirme bültenleri yayımlanacaktır.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GİRİŞ TARİHLERİ VE NÖBETÇİ YURT DETAYLARI

2026 dönemi KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 tarihinde alınmaya başlanmış ve 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59 itibarıyla tamamlanmıştı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü takvimine göre yurtlarda yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

2026 GSB KYK Yurt Başvuru ve YENİ DÖNEM TAKVİMİ Aşama / Süreç Tarih ve Saat Detay ve Takvim Bilgisi Başvuru Başlangıcı 25 Ağustos 2026 2026 dönemi KYK yurt başvuruları bu tarih itibarıyla öğrencilerin erişimine açılarak alınmaya başlandı. Başvuru Kapanışı 29 Ağustos 2026 Cumartesi

Saat: 23.59 Başvuru süreci belirtilen gün ve saat itibarıyla sistemsel olarak eksiksiz şekilde tamamlandı. Yeni Dönem Başlangıcı 14 Eylül 2026 Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi takvimine göre yurtlarda yeni barınma dönemi bu tarihte başlayacak.

Öğrencilerin yurtlara giriş süreci akademik takvimlerine göre şu kurallarla işletilecek: