Son dakika | KYK yurt sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... Üniversitelilerin merakla beklediği 2026 GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı.
Üniversite eğitimi için farklı şehirlere gidecek binlerce öğrencinin beklediği 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB yurt başvuru sonuçları resmi olarak ilan edildi. Açıklama bizzat Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. Yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Bakan Bak, "Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık" ifadelerini kullandı.
Açıklamanın hemen ardından arama motorlarında KYK yurt sonuçları 2026, GSB yurt sonuçları ve e-Devlet sorgulama aramalarında yoğunluk meydana geldi. Geçtiğimiz yıl başvuruların tamamlanmasının ardından 11 Eylül tarihinde duyurulan sonuçlar, bu yıl 7 Eylül sonrasındaki süreçte adayların erişimine sunulmuş oldu.
KYK YURT BAŞVURU SONUCU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet platformu üzerinden sorgulanabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan adaylar, "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" sekmesi aracılığıyla sonuçlarına erişebiliyor.
|e-Devlet KYK Yurt Sorgulama Ekranında Yer Alan BİLGİLER
|Sıra
|Bilgi Alanı
|Ekran İçeriği ve Açıklaması
|1
|Yerleştirme Durumu
|Öğrencinin asıl ya da yedek olarak bir yurda yerleşip yerleşmediği bilgisi.
|2
|Yurt Detayları
|Yerleşilen yurdun tam resmi adı ve açık adresi bilgileri.
|3
|Kayıt ve Ücret
|Kayıt işlemleri için yapılması zorunlu taahhütname onayı adımları ve ilk kayıt ücreti bilgileri.
KAYIT TAKVİMİ VE YEDEK YERLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLIYOR
Sonuçların kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte gözler kayıt ve yedek yerleştirme takvimine çevrildi. İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanan adaylar, belirtilen süre içerisinde taahhütname onayı verip ilk ücreti yatırarak işlemlerini tamamlayacak. Boş kalan kontenjanlar ve ilk etapta yerleşemeyen öğrenciler için ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yedek yerleştirme bültenleri yayımlanmaya devam edecek.
|KYK Yurt Kayıt ve Yedek YERLEŞTİRME SÜRECİ TAKVİMİ
|Öğrenci Durumu
|Yapılacak Zorunlu İşlem
|Takvim ve Süreç Detayı
| Yurt Hakkı Kazananlar
İlk Yerleştirme Grubu
|• Taahhütname Onayı (e-Devlet üzerinden)
• İlk Kayıt Ücreti ödemesi
|Adayların kendilerine tanınan belirtilen süre içerisinde onay işlemlerini yapıp ilk yurt ücretini yatırarak kesin kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.
| Yedek Listesi ve Yerleşemeyenler
Boş Kontenjan Takibi
|• Yedek Sırası Takibi
• Periyodik bülten kontrolü
|Kayıt yaptırmayanlardan kalan boş kontenjanlar için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda periyodik yedek yerleştirme bültenleri yayımlanacaktır.
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GİRİŞ TARİHLERİ VE NÖBETÇİ YURT DETAYLARI
2026 dönemi KYK yurt başvuruları 25 Ağustos 2026 tarihinde alınmaya başlanmış ve 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59 itibarıyla tamamlanmıştı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü takvimine göre yurtlarda yeni dönem 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
|2026 GSB KYK Yurt Başvuru ve YENİ DÖNEM TAKVİMİ
|Aşama / Süreç
|Tarih ve Saat
|Detay ve Takvim Bilgisi
|Başvuru Başlangıcı
|25 Ağustos 2026
|2026 dönemi KYK yurt başvuruları bu tarih itibarıyla öğrencilerin erişimine açılarak alınmaya başlandı.
|Başvuru Kapanışı
|29 Ağustos 2026 Cumartesi
Saat: 23.59
|Başvuru süreci belirtilen gün ve saat itibarıyla sistemsel olarak eksiksiz şekilde tamamlandı.
|Yeni Dönem Başlangıcı
|14 Eylül 2026
|Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi takvimine göre yurtlarda yeni barınma dönemi bu tarihte başlayacak.
Öğrencilerin yurtlara giriş süreci akademik takvimlerine göre şu kurallarla işletilecek:
|KYK Yurtlarına GİRİŞ TARİHLERİ ve Konaklama Şartları
|Öğrenci / Takvim Durumu
|Hizmet Veren Yurt
|Giriş Zamanı ve Barınma Kuralı
|14 Eylül’e Kadar Olan Süreç
|Nöbetçi Yurtlar
|14 Eylül 2026 tarihine kadar mevcut nöbetçi yurtlar öğrencilere konaklama hizmeti vermeyi sürdürecektir.
|Dersleri 14 Eylül’den Önce Başlayanlar
|Nöbetçi Yurtlar
|Üniversite akademik takvimine göre dersleri 14 Eylül tarihinden önce başlayan öğrenciler, üniversitelerinin açılış gününden itibaren nöbetçi yurtlarda konaklayabilecektir.
|Dersleri 14 Eylül’den Sonra Başlayanlar
|Kayıtlı Asıl Yurtlar
|Akademik dönemi 14 Eylül sonrasında başlayan öğrenciler ise okullarının resmi açılış tarihinden en erken 3 gün önce kayıtlı oldukları asıl yurtlarına giriş yapabilecektir.