Halk TV Türkiye Son Dakika | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Biri bebek üç kişi öldü

Son Dakika | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Biri bebek üç kişi öldü Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde saat 06.00 sıralarında hafif ticari araç TIR'a çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti