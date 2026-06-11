Son Dakika | Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Biri bebek üç kişi öldü
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde saat 06.00 sıralarında hafif ticari araç TIR'a çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Çekmeköy’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada aynı aileden 1’i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 06.15 sıralarında Çekmeköy Ömerli mevkisinde meydana geldi. Sadık Günden’in kullandığı 06 CVR 047 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde ilerlediği sırada 34 DKL 080 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın ön kısmı tırın altına girdi. Araçta bulunan sürücü Sadık Günden, eşi Aziza Khatamova ve 2 aylık bebekleri Timur Han Günden içeride sıkıştı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan aileyi çıkarmak için çalışma başlattı.
Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan Sadık Günden, Aziza Khatamova ve bebekleri Timur Han Günden’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.