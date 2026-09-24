Son dakika | Kaşif Kozinoğlu'nun kan ve doku örnekleri değiştirildi iddiası!

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yapan tutuklu Gürsoy Erinci, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Gürsoy Erinci

SU SEBİLİ TAKACAĞIM BAHANESİ İLE ÖRNEKLERİN OLDUĞU DAİREDE YALNIZ BIRAKILMIŞ

Hırsızlık suçundan hüküm giyen Gürsoy Erinci’nin Adli Tıp Kurumu’na 'su sebili takacağım' bahanesiyle girdiği ve doku ile kan örneklerinin bulunduğu dairede bir süre yalnız kaldığı belirtildi. Bu süreçte Kozinoğlu’na ait doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor. (DHA)

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski emniyet müdürü Bayram Özbek dün akşam saatlerinde tutuklandı. Özbek, daha önce FETÖ'nün Samanyolu TV'de yayımlanan 'Tek Türkiye' dizisinde geçen 'Karanlık Kurul' adlı yapının diyaloglarını yazan isim olarak da gündeme gelmişti. Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen 'FETÖ'nün senaristi' denilen ve eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ile "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlarından dolayı Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştı.