Son dakika | Hasan Atilla Uğur dahil 2 kişiye ev hapsi FETÖ'den ihraç savcılara tutuklama talebi
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı. Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur için ev hapsi, Ali İşgören ve Necip Doğan için tutuklama talep edildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, KKTC’den Türkiye’ye gelmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Uğur, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri Adliyesi’ne sevk edilmişti.
UĞUR HAKKINDA EV HAPSİ TALEP EDİLDİ
Asker ve eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 ismin savcılık işlemleri tamamlandı. Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla ev hapsi şeklinde adli kontrol talebinde bulunuldu.
Kozinoğlu’nun ölümünün ardından “kovuşturmaya yer yoktur” diyen FETÖ'den ihraç edilen eski Başsavcı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan ise “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.