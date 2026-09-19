Halk TV Türkiye Son dakika | Hasan Atilla Uğur dahil 2 kişiye ev hapsi FETÖ'den ihraç savcılara tutuklama talebi

Son dakika | Hasan Atilla Uğur dahil 2 kişiye ev hapsi FETÖ'den ihraç savcılara tutuklama talebi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı. Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur için ev hapsi, Ali İşgören ve Necip Doğan için tutuklama talep edildi.