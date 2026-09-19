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Halk TV Türkiye Son Dakika | Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'den ihraç 2 savcı tutuklandı

Son Dakika | Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'den ihraç 2 savcı tutuklandı

Son dakika haberi... Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, FETÖ'den ihraç edilen eski savcılar Ali İşgören ile Necip Doğan tutuklandı.

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Son Dakika | Kozinoğlu soruşturmasında FETÖ'den ihraç 2 savcı tutuklandı
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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Silivri Cumhuriyet BaşsavcıAli İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada dört şüpheli hakkında adli karar verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan gözaltına alındı.

Soruşturmada ayrıca emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur da gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

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İKİ İSİM TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan, “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme, İşgören ve Doğan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

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NE OLMUŞTU?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti.

Yeni soruşturma kapsamında dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan'ın olay tarihinde görev yaptığı ve olay yeri incelemesine katıldığı belirtildi. Dönemin Başsavcısı Ali İşgören'in ise Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili daha önce yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği aktarıldı.

İşgören ve Doğan'ın daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaşif Kozinoğlu Savcı
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