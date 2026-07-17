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Halk TV Türkiye Son Dakika | Kömür yüklü TIR akaryakıt istasyonuna daldı! Bir kişi öldü

Son Dakika | Kömür yüklü TIR akaryakıt istasyonuna daldı! Bir kişi öldü

Son dakika.... Bursa’nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü TIR, akaryakıt istasyonunun pompalarını devirip markete girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

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Bursa’nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan kömür yüklü TIR, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Son Dakika | Kömür yüklü TIR akaryakıt istasyonuna daldı! Bir kişi öldü - Resim : 1

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Çakırca Mahallesi’nde meydana geldi. 52 yaşındaki Kutret K. yönetimindeki 11 AAJ 500 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonuna girdi.

Son Dakika | Kömür yüklü TIR akaryakıt istasyonuna daldı! Bir kişi öldü - Resim : 3

ALIŞVERİŞ YAPARKEN ÖLDÜ

Yan yatan araç, önce yakıt pompalarına çarptı, ardından istasyonun market bölümüne sürüklendi. Marketin içinde bulunan Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybetti. Market çalışanı İbrahim Y. ile TIR sürücüsü Kutret K. ise yaralandı.

Son Dakika | Kömür yüklü TIR akaryakıt istasyonuna daldı! Bir kişi öldü - Resim : 4
Erdinç Cirit

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Cirit’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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