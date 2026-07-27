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Halk TV Türkiye Son Dakika | Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi: Cezaevinde kalacak

Son Dakika | Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi: Cezaevinde kalacak

Son dakika haberi... Komedyen Deniz Göktaş'ın avukatlarının yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusu kabul edilmedi. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti.

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Son Dakika | Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi: Cezaevinde kalacak
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Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan Göktaş'ın avukatlarının yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme, "suçun vasıf ve mahiyeti ile kararın usul ve yasaya uygun olduğu" gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.

Böylece Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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NE OLMUŞTU?

Deniz Göktaş hakkında "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Göktaş hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamaları yöneltildi. Gözaltına alınan komedyen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 3 Temmuz'da tutuklandı.

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Savcılık ifadesinde gösterisinde yer alan esprilere ilişkin tek tek açıklama yapan Göktaş ise sözlerinin mizah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek suçlamaları reddetti.

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Göktaş ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim dini değerleri, toplumun bir kesimini aşağılamak veya Cumhurbaşkanına hakaret etmek gibi bir kastım yoktur. Gösteride de bu şekilde anlaşılabilecek ya da o anlama gelebilecek bir söylem olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Göktaş Komedyen
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