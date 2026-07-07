Son dakika | Kocaeli'de boya fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya ve ambalaj fabrikasında, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. İtfaiyenin alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek adına yoğun bir şekilde yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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