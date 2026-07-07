Son dakika | Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır 41 yaralı

Kırıkkale'de Tekirdağ-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere 41 kişi yaralandı. Kazanın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, otobüs şoförü gözaltına alındı.

38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolunda Karakeçili Devlet Hastanesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada otobüste bulunan 38 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, sabah saatlerinde oluşan kırağının yolu kayganlaştırdığını ve kazanın bu nedenle meydana geldiğinin değerlendirildiğini söyledi. Sarıibrahim, tüm yolculara emniyet kemeri kullanmaları çağrısında bulunurken, otobüs şoförünün gözaltına alındığını ve kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.