Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun ne zaman genel merkezde olacağı kesinleşti
Son dakika haberi... Kılıçdaroğlu perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek.
İstinafın 21 Mayıs tarihinde Özgür Özel'in kazandığı kurultay hakkında mutlak butlan kararını vermesinin ardından dün CHP Genel Merkez binası polis eli ile boşaltılmıştı.
Genel Merkez binasının teslim edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü binaya gidip bayramlaşma programı düzenleyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun program kapsamında vatandaşlara seslenmesi bekleniyor.
DÜNKÜ KRİZ TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU TEK KONU
İstinafın butlan kararının ardından patlak veren kriz, dün parti genel merkezinde tansiyonu yükseltti. Tahliye tebliği ile başlayan tartışma kısa sürede büyürken, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren gruplar arasında arbede çıktı.
Genel merkez çevresinde yaşanan olaylar sırasında binanın kapılarının kilitlendiği, Kılıçdaroğlu'nun iki dilekçesinin üzerine polis ekiplerinin genel merkez binasını plastik mermiler ile boşaltıp Kılıçdaroğlu'na teslim ettiği anlar dünya basınının da gündemine oturdu.