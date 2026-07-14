Son dakika | Kılıçdaroğlu'na bir ret daha! Ahmet Telli'nin ailesi de kabul etmedi

Şair Ahmet Telli'nin cenaze törenine gönderdiği çelengin geri gönderilmesinin ardından ailesine ziyarete gideceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nu Telli'nin ailesi de reddetti.

Ahmet Telli'nin oğlu Hakkı Telli tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan ret mesajı şu şekilde:

Hakkı Telli:

Basına ve Kamuoyuna

Son günlerde, sevgili babamız Ahmet Telli'nin cenaze töreni ve taziye süreciyle ilgili kamuoyunda çeşitli değerlendirmeler ve tartışmalar yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, cenaze töreninde yaşanan bazı gelişmeler ailemiz tarafından planlanmış ya da yönlendirilmiş değildir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bu süreçte yaşananlar konusunda ailemizin herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.

"KAYYUMLUK GÖREVİ NEDENİYLE..."

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaretinde bulunmak istediği tarafımıza iletilmiştir. Babamızın vefatına kadar olan süreçte Kayyum görevinin vermiş olduğu yoğunluk nedeniyle, yanımızda olamadığını biliyor, kendisinin bu nazik düşüncesi için teşekkür ediyoruz.

"TAZİYE SÜRECİNİ YALNIZCA AİLEMİZ VE YAKIN DOSTLARIMIZIN SESSİZLİĞİ İÇİNDE YAŞAMAYI TERCİH EDİYORUZ"

Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz derin yas nedeniyle ve babamızın anısının siyasi tartışmaların ya da polemiklerin konusu olmasını istemediğimiz için, artık taziye sürecini yalnızca ailemiz ve yakın dostlarımızın sessizliği içinde yaşamayı tercih ediyoruz.

En büyük arzumuz, Ahmet Telli'nin ardında bıraktığı şiirlerin, düşüncelerinin ve yaşamı boyunca savunduğu insani değerlerin konuşulması; yasımızın ise her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulmasıdır.

Bu hassasiyetimize anlayış gösterilmesini rica ediyor, kamuoyundan da aynı özeni göstermesini bekliyoruz.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ REDDETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına evet oyu verdiği için pişman olmadığını söylemişti. Ertesi gün Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaret edeceğini söylemişti. Ancak Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan gelecek ziyaret talebine olumsuz yanıt vereceği öğrenilmişti.





TUTUKLU GAZETECİ MERDAN YANARDAĞ İLE DE GÖRÜŞMEK İSTEDİ: O DA REDDEDİLDİ

Kılıçdaroğlu, casusluk davasında tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ ile de görüşmek istemiş ancak Merdan Yanardağ bu isteği reddeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu'na yakın vekil Deniz Demir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yanardağ ile görüşme talebinde bulunmadığını söyledi. Deniz Demir'e yanıt veren Yanardağ, "Ben görüşmeyeceğimi söyledikten sonra yalanlama yapılması manidardır" ifadelerini kullanmıştı.

KOMEDYEN DENİZ GÖKTAŞ KILIÇDAROĞLU'NA "CHP'Yİ SAL" DEDİ

Kılıçdaroğlu, gösterisinde yaptığı şakaların ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ı adliyede ziyaret etmiş. Deniz Göktaş'ın o görüşmede Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dediği ifade edilmişti. Butlan tarafı her ne kadar bu iddiayı yalanlasa da Deniz Göktaş avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada 'CHP'yi salın' ifadesini Kılıçdaroğlu'nun yüzüne dediğini doğrulamıştı.

KADİR İNANIR'IN CENAZE TÖRENİNE ÇELEGİ ALINMAMIŞTI

77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenmiş, salon çelenklerle dolmuştu. Kadir İnanır'ın veda töreni için Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk içeri alınmadı. Mutlak butlanla CHP'nin başına getirilen Kılıçdaroğlu'nun çelengi salonun kapısına konulmuştu. Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği çelenklerin ise sahneye konulmuştu.

SON OLARAK AHMET TELLİ'NİN CENAZE TÖRENİNE GÖNDERDİĞİ ÇELENK DE ALINMAMIŞTI

Türk edebiyatının usta şairlerinden Ahmet Telli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanırken Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk tören alanına alınmamış, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çelengi ise törene alındı.



KILIÇDAROĞLU: BENİ ÇOK SEVDİĞİ SÖYLENDİ

Kılıçdaroğlu dün akşam katıldığı yayında Ahmet Telli'nin cenaze törenine yolladığı çelengin kabul edilmemesi üzerine açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında, Ahmet Telli'nin kendisini sevdiğinin söylendiğini ve önümüzdeki günlerde ailesini ziyarete gideceğini söylemişti.

"Burada da benim çelengim alınmamış içeriye. Ailesi çok üzüldü. Ailesi çok üzüldü. Kişi beni, kişinin beni sevdiği, bana saygı duyduğu söylendi. Ben de yakında yani yarın öbür gün bir ailesini ziyaret edeceğim, ailesiyle beraber olacağım. Şimdi çelengin alınmaması Kılıçdaroğlu'nu sevmeyenlerin intikam duygusu bu, ahlaki değil, ahlaki değil. Hıncını öyle alıyor. Ama sanıyorum hani Kılıçdaroğlu'nu sevmeyenler değil de, mutlak butlan kararının yürürlüğe girmesinden sonraki siyaseti, CHP'nin siyasal atmosferini yorumlayanlar ve protesto edenler diyelim."