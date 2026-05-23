Son Dakika | Kılıçdaroğlu yazısı Meclis'e gitti! Özgür Özel bekliyordu, hamlesini çoktan yapmıştı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada verdiği tartışmalı "mutlak butlan" kararı, TBMM Başkanlığına gönderildi.

Mevcut yönetim yerine kurultayın mağlup tarafı olan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesine ilişkin kararın Meclis'e gönderilmesini beklediklerini dile getiren CHP Lideri Özgür Özel, aldıkları önlemi açıklamıştı.

Partisinin kapalı grup toplantısında 110 oyla Grup Başkanlığına seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantı sonrası aldıkları kararı şu ifadelerle duyurdu:

"Hiçbir hukukçunun savunmadığı mutlak butlan kararı çıktı. Ve bu karar çeşitli birimlere yollandı. Yarın öbür gün bu kararın meclise de yollanması ve meclis bürokrasisi tarafından da veya meclis yönetimi tarafından da bu kararın kıymetlendirilmesi ihtimali, ki doğru bir ihtimal değildir ama, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığında bir boşalma olduğu noktasına işaret edebilirdi. Bizim bugün, malum bu tartışmalar olduğunda sizin de takip ettiğiniz gibi, 3 gün öncesinden kararını aldığımız ve arkadaşlarımızı toplantıya çağırdığımız bir kapalı grup toplantımız vardı. Tabii butlan kararı çıkınca grup iç yönetmeliği çok net: "Grup başkanlığı bir şekilde boşalırsa ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılır" diyor, özel bir hüküm var. Öyle olunca bu ilk kapalı grup toplantısında ben bu hukuki gerekliliği, bu ihtimali gündeme getirdim. Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak... Bir de tabii bugün burada yapılacak toplantıya sağlık mazeretleri, hastanede yatan arkadaşlar, yurt dışında olanlar da yazılı olarak mazeret bildirdiler. Onların da destek ifadeleriyle ve daha sonra da "seçim olacağını bilmiyorduk, bilsek gelirdik" diyen çok sayıda da arkadaşımız var ama görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Bu konu artık her kararın istismar edildiği yerde, meclise de bunu sirayet ettirme ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bir boşluk yaratılma ihtimaline karşı... Ve biraz da aslında bunun böyle olmasını ben de istedim şu açıdan; olur olmaz yerlerde okuyoruz, "butlan kararının arkasında efendim işte 90 milletvekili var" falan. Bugün 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu, ki bunun üzerine de yapılan açıklamaları da siz takip ediyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli. O yüzden hep birlikte bu kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ederim."