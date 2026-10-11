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Son Dakika | Kayseri'de deprem

Son dakika haberi... Kayseri'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Kayseri'de deprem
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T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'de saat 03:14 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 13.44 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine de yer verildi.

Depremin özellikle çevre bölgelerde hissedildiği, vatandaşların sarsıntıyı hissetmeleriyle birlikte kısa süreli tedirginlik yaşadığı da öğrenildi.

Son Dakika | Kayseri'de deprem - Resim : 1

AFAD TARAFINDAN YAPILAN RESMİ DUYURU

AFAD'ın söz konusu depremle ilgili olarak sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde açıklandı:

  • Büyüklük: 3.6 (Ml)
  • Yer: Bünyan (Kayseri)
  • Tarih: 2026-10-11
  • Saat: 03:14:02 TSİ
  • Enlem: 38.9935 N
  • Boylam: 35.7925 E
  • Derinlik: 13.44 km
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Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken, derinliği ise 5.0 km olarak ölçtü ve şu verileri kamuoyuyla paylaştı:

  • Yer: OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI)
  • Tarih: 11.10.2026
  • Saat: 03:14:02 TSİ
  • Büyüklük: 3.6
  • Derinlik: 5.0 km

Son Dakika | Kayseri'de deprem - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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