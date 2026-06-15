Son Dakika | Kayseri'de deprem
Son dakika haberi... Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 20:42 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yapılan açıklamada, depremin 18.09 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
AFAD'ın depremle ilgili kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:
- Büyüklük: 3.9 (Ml)
- Yer: Pınarbaşı (Kayseri)
- Tarih: 2026-06-15
- Saat: 20:42:02 TSİ
- Enlem: 38.7525 N
- Boylam: 36.54778 E
- Derinlik: 18.09 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi