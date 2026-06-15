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Son Dakika | Kayseri'de deprem

Son dakika haberi... Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Kayseri'de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 20:42 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada, depremin 18.09 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Son Dakika | Kayseri'de deprem - Resim : 1

AFAD'ın depremle ilgili kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:

  • Büyüklük: 3.9 (Ml)
  • Yer: Pınarbaşı (Kayseri)
  • Tarih: 2026-06-15
  • Saat: 20:42:02 TSİ
  • Enlem: 38.7525 N
  • Boylam: 36.54778 E
  • Derinlik: 18.09 km
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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