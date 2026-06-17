Son Dakika | Kastamonu'da spor kompleksinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış sırasında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren jimnastik salonuna saat 20.00 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu spor kompleksinde yangın çıktı.

ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI: YANGIN ANI VATANDAŞLARIN CEP TELEFONUNA YANSIDI

Etkili olan sağanak yağış sırasında tesise isabet eden yıldırımın ardından başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın anı ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının jimnastik salonunun yanındaki binalara sıçramadan kontrol altına alındığı öğrenildi. Ekipler, yanan alanda uzun süre soğutma çalışmaları yaptı. (DHA)