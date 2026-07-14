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Halk TV Türkiye Son Dakika | Kanuni Sultan Süleyman şakası yapan komedyen Tuba Ulu'ya 5 ay hapis cezası!

Son Dakika | Kanuni Sultan Süleyman şakası yapan komedyen Tuba Ulu'ya 5 ay hapis cezası!

Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Tuba Ulu'ya 5 ay hapis cezası verildi.

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Son Dakika | Kanuni Sultan Süleyman şakası yapan komedyen Tuba Ulu'ya 5 ay hapis cezası!
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Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Tuba Ulu, bugün hakim karşısına çıktı. Ulu'ya 5 ay hapis cezası verildi.

Komedyen Tuba Ulu’nun, Kanuni Sultan Süleyman hakkında şaka yaptığı gösterisinden bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

T24'ün haberine göre, ‘Tarihi milli manevi değerlere hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan komedyen, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son Dakika | Kanuni Sultan Süleyman şakası yapan komedyen Tuba Ulu'ya 5 ay hapis cezası! - Resim : 1

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Ulu, kullandığı sözlerin sınırı aşmış olabileceğini belirterek özür dilemişti.

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HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Başsavcılığın 3 yıl hapsi istediği Ulu bugün karar duruşmasına çıktı. Ulu'ya 5 ay hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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