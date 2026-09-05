Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının anne ve babası hakkında karar verildi

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması tamamlandı. Tutuklu sanık baba Uğur Mersinli ile anne Peyman Pınar Mersinli, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmayı, TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri ve İl Milli Eğitim Müdürü de izledi.

KAYIP YAKINLARI KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme heyeti, baba Uğur Mersinli'nin tutukluluğunun devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine karar verdi. Karar, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının tepkisine neden oldu. Hayatını kaybeden öğretmenin avukatı Özcan Kara, kararı "hukuk skandalı" olarak nitelendirerek itiraz edeceklerini açıkladı.

TANIK İFADELERİ VE İDDİALAR

Duruşmada dinlenen psikologlar, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin daha önce kendine zarar verme davranışları sergilediğini ve ailesinin bu durumları bildiğini anlattı. Okul rehberlik öğretmeni, çocuğun 7. sınıfta kendini boğmaya çalıştığını ve aileye bildirdiğini belirtti. Doktor ise çocuğun kolunda çizikler olduğunu ve kalemle kendine zarar verdiğini söylediğini aktardı.

NE OLMUŞTU

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da öğrenci İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı. İddianamede baba Uğur Mersinli için "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama", anne Peyman Pınar Mersinli için ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından ceza talep ediliyor.

Duruşma 4 Aralık'a ertelendi.

(AA)