Son dakika | Kabus bitmek bilmiyor! Bu kez de Mardin yanıyor

Yurt genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, orman yangını riskini de yükseltti. Artan sıcaklıklarla birlikte birçok ilde peş peşe orman yangınları meydana gelmeye başladı.

Mardin'in Ömerli ilçesi Kırsal Çınaraltı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (AA)

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanlar, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve cam şişe gibi güneş ışığını yansıtarak yangına neden olabilecek atıkların çevrede bırakılmaması büyük önem taşıyor. Ayrıca anız yakılmaması, piknik alanlarında belirlenen kurallara uyulması ve şüpheli bir duman ya da alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması isteniyor.

Yetkililer, alınacak basit önlemlerin ormanların korunmasında ve olası felaketlerin önlenmesinde hayati rol oynadığını vurguluyor.