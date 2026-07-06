Son Dakika | İzmir'de otluk alanda yangın

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İzmir’in Çiğli ilçesinde, Evka 2 Mahallesi’ndeki otluk alanda saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otluk alandan yükselen alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

HAVANIN KARARMASIYLA HAVA DESTEĞİ KESİLDİ

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için müdahale başlattı. Yangının ilk anlarında ekiplere havadan da destek sağlandı. Ancak havanın kararmasıyla birlikte hava araçları güvenlik gerekçesiyle çalışmalarına son vermek zorunda kaldı.

MÜDAHALE KARADAN DEVAM EDİYOR

Kentin birçok farklı noktasından net bir şekilde görülen alevlere karşı karadan yürütülen söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman ekiplerinin yangını kontrol altına alma mücadelesi karadan tüm hızıyla devam ediyor.(DHA)

Ayrıntılar geliyor...