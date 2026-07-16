Son dakika | İzmir'de orman yangını! Yerleşim yerlerine çok yakın

İzmir’in Bornova ilçesinde İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangında, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (DHA)

ORMAN YANGINLARINDA EN SIK YAPILAN HATALAR

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgar orman yangını riskini önemli ölçüde artırırken, uzmanlar insan kaynaklı hataların yangınların büyük bölümünde etkili olduğuna dikkat çekiyor. Basit görünen ihmaller hem yangının çıkmasına hem de alevlerin kısa sürede geniş alanlara yayılmasına neden olabiliyor.

ATEŞİ SÖNDÜRMEDEN ALANDAN AYRILMAK

Piknik veya kamp sırasında yakılan ateşin tamamen söndürülmeden bırakılması en sık karşılaşılan hatalar arasında yer alıyor. Köz halinde kalan ateş, rüzgarın etkisiyle yeniden tutuşarak çevredeki kuru ot ve çalılıkları alevlendirebiliyor.

SİGARA İZMARİTİNİ DOĞAYA ATMAK

Araçtan ya da yürüyüş sırasında yere atılan sigara izmaritleri, özellikle kurak dönemlerde yangın çıkmasına neden olabiliyor. Yetkililer, sigara izmaritlerinin kesinlikle doğaya bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

CAM VE YANICI ATIKLARI ORMANDA BIRAKMAK

Cam şişe ve kırık cam parçaları güneş ışınlarını odaklayarak yangın riskini artırabiliyor. Ayrıca plastik, kağıt ve diğer yanıcı atıkların ormanlık alanlarda bırakılması da olası bir yangının hızla büyümesine zemin hazırlıyor.

ANIZ VE BAHÇE ATIĞI YAKMAK

Ormanlık alanlara yakın bölgelerde kontrolsüz şekilde anız, dal ve bahçe atığı yakılması, alevlerin rüzgarla birlikte ormana sıçramasına neden olabiliyor. Bu nedenle açık alanda ateş yakılmaması ve ilgili yasaklara uyulması büyük önem taşıyor.

YANGINA BİLİNÇSİZ MÜDAHALE ETMEK

Küçük görünen yangınlara eğitim ve ekipman olmadan müdahale etmeye çalışmak ciddi risk oluşturuyor. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler kısa sürede kontrolden çıkabiliyor. Böyle durumlarda güvenli bölgeye geçerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi ve ekiplerin yönlendirmelerine uyulması gerekiyor.