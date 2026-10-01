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Halk TV Türkiye Son Dakika | İzmir'de metal fabrikasında patlama! Ağır yaralı işçiler var

Son Dakika | İzmir'de metal fabrikasında patlama! Ağır yaralı işçiler var

Son dakika haberi... İzmir'de bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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İzmir-Torbalı'da bir metal fabrikasında patlama yaşandı. Patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Son Dakika | İzmir'de metal fabrikasında patlama! Ağır yaralı işçiler var - Resim : 1

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Subaşı Mahallesi'nde bulunun bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 İŞÇİNİN SAĞLIK DURUMU AĞIR!

Meydana gelen korkunç patlamada 7 işçi yaralandı. Yaralanan 7 işçiden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Çevredeki hastanelere sevk edilen işçilerin tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Fabrikada metal tozu gibi çeşitli ürünlerin üretildiği öğrenildi. (AA, DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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