Son Dakika | İzmir'de metal fabrikasında patlama! Ağır yaralı işçiler var

İzmir-Torbalı'da bir metal fabrikasında patlama yaşandı. Patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Subaşı Mahallesi'nde bulunun bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 İŞÇİNİN SAĞLIK DURUMU AĞIR!

Meydana gelen korkunç patlamada 7 işçi yaralandı. Yaralanan 7 işçiden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredeki hastanelere sevk edilen işçilerin tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Fabrikada metal tozu gibi çeşitli ürünlerin üretildiği öğrenildi. (AA, DHA)