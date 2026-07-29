Son Dakika | İstiklal Caddesi'ndeki AVM'de yangın
Son dakika... Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki lokantanın bacasında yangın çıktı. AVM hızla tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında cadde üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinin içindeki lokantanın bacasında yangın çıktı. Alevler ve yükselen dumanları fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması için alışveriş merkezindeki vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi