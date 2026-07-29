Son Dakika | İstiklal Caddesi'ndeki AVM'de yangın

Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında cadde üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinin içindeki lokantanın bacasında yangın çıktı. Alevler ve yükselen dumanları fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması için alışveriş merkezindeki vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...