Son dakika | İşte Yasin Kol'un MASAK raporu: Sadece bu seneki para bile dudak uçuklattı

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol, '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı.

CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz'ın aktardığı bilgilere göre MASAK raporunda şu veriler paylaşıldı:

2012 ile 2026 yılları arasındaki 5.978 işlemde hesaplardan 72,1 milyon TL çıktığı, hesaplara 62,5 milyon TL girdiği ve toplam işlem hacminin 135 milyon TL olduğu belirtilmiştir. Yine tutanağa göre işlem hacmi 2020 yılından sonra belirgin biçimde artmış, artış 2024-2026 döneminde hızlanmış; 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon TL girişe karşılık 40,8 milyon TL çıkış olmuştur.

SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

MHK BAŞKANI TUTUKLANDI

Şüpheliler Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar tutuklanırken Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.