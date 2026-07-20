Son Dakika | İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi! "Ne dernek ne Haluk Levent ile ticari faaliyetim oldu"

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklamaya sevk edilen Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İŞTE OĞUZHAN UĞUR'UN SAVCILIK İFADESİ

"Her ne kadar yukarıda anlattığım üzere depremin yaşandığı günden hemen sonra Hatay’a gitmişsem de Haluk LEVENT ile yakın bir çalışma içerisinde bulunmadım." diyen Uğur ifadesinde aynı soruşturmada tutuklanan Haluk Levent ile ilgili şunları söyledi:

"Kendisinin mali açıdan ne gibi tasarruflarda bulunduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir şüphe duymadım. Esasen bunu görebilecek bir konumda da değildim. Yine Haluk LEVENT veya AHBAP Derneği tarafından derneğin reklamının yapılması ve benzeri konularda benimle herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi. Ne dernekle ne de Haluk LEVENT ile herhangi bir ticari faaliyette, iş birliği içerisinde bulundum. Şirket hesaplarıma veya şahsi hesaplarıma herhangi bir para girmedi. Dönemin hassasiyeti gereği, o dönemde böyle bir şey yapmak aklımızın ucundan dahi geçmemiştir."

"HALUK LEVENT HAKKINDA ÇEŞİTLİ DEDİKODULAR DUYMAKTAYDIM"

Haluk Levent ile ilgili çeşitli dedikodular duyduğunu öne süren Oğuzhan Uğur, Levent ile olan iletişimini bir süre sonra kestiğinden bahsetti. Uğur savcılık ifadesinde şunları söyledi:

"Yine başka bir gazeteci arkadaşım Cansu ŞİMŞEK, 27 Şubat 2023 tarihinde beni aradı. Kendisi, Haluk LEVENT ile ilgili çeşitli şüpheleri bulunduğunu, süreçten rahatsız olduğunu ve konunun üzerine gidebilmek için belge aradığını söyledi. O dönemde Haluk LEVENT, açıkçası yardımsever ve bir nevi “kahraman” olarak görülen bir insandı. Herhangi bir belge olmaksızın konunun üzerine gitmek mümkün değildi. Ben de kendisine bir süredir Haluk LEVENT ile görüşmediğimi söyledim ve açıkçası beklemeye başladık."

"Haluk LEVENT hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu, Haluk LEVENT ile aramızdaki kişisel bir konuydu. Bunun dışında, bizzat Hatay’a gittiğimde Ahbap’ın sahada bulunduğunu ve çeşitli çalışmalar yaptığını gördüm. Bu nedenle kişi ile kurumu bir noktada birbirinden ayırdım. Bu konuyla ilgili durum bunlardan ibarettir."

BABALA TV İLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Savcılık ifadesinde kurucusu olduğu Babala TV ile ilgili iddialara da yanıt veren Oğuzhan Uğur, annesinin adına kurulan Babala TV'de maaşlı ve primli çalışan olduğunu, finansal konularda yetkin olmadığı için şirketlerin yönetimini aile bireylerine devrettiğini belirtti.

Osis Organizasyon'daki %25'lik ortaklığının yalnızca kanal gelirlerini kapsadığını ve Babalayka Film'in de kardeşi Tuğrul Uğur adına kurulduğunu ifade eden Oğuzhan Uğur, Gain Medya'dan alınan 45 milyon TL'lik ödemenin program hak edişleri olduğunu, kayyım atanması sonrasında TMSF yetkilileriyle mutabık kaldıklarını öne sürdü.

"Babala TV şirketine, Gain Medya Anonim Şirketi tarafından çeşitli parçalar halinde toplam 45 milyon TL tutarındaki ödemeler, “PİNÇ” ve “Mevzular Açık Mikrofon” isimli programların hak edişlerine ilişkindir." diyen Oğuzhan Uğur şu sözleri sarf etti:

"Babala TV şirketine, Gain Medya Anonim Şirketi tarafından çeşitli parçalar halinde toplam 45 milyon TL tutarındaki ödemeler, “PİNÇ” ve “Mevzular Açık Mikrofon” isimli programların hak edişlerine ilişkindir. Benim anlaşma yaptığım dönemde Gain Medya’nın sahibi Faruk BÜLBÜL’dü. Daha sonra şirket el değiştirdi ve yeni sahipleriyle yeniden bir anlaşma yapmadık. Şirkete kayyım atanması, şirketin yeni sahiplerine devredilmesinden sonra gerçekleşmişti. Şirkete TMSF kayyım atandıktan sonra bize ulaşıldı ve teslim etmediğimiz üç bölüm soruldu. Biz de kendilerine söz konusu bölümleri çektiğimizi ve Gain Medya’nın sahibi değiştiği için yeni sahiplerinin bu bölümleri yayımladığını söyledik. Kayyım heyetiyle de bu yönde mutabık kaldık. Gain Medya ile olan ticari ilişkilerimize yönelik faturaları ve defter kayıtlarını avukatlarım aracılığıyla dosyaya sunuyorum. Emin Altuğ ÖZKAN’a yapılan 25 milyon TL tutarındaki ödemeye ilişkin olarak; biz Gain Medya ile yaptığımız anlaşma kapsamında yaklaşık 13 milyon TL tutarında peşin ödeme aldık."

Çekmeköy Ömerli'deki taşınmazın İş Bankası'ndan çekilen kredi ve peşinatla Babala TV adına alındığını, 6,5 milyon TL'lik nakit girdisinin ise masraflar ve borçlar için bir aile dostundan borç alındığını dile getiren Uğur, ifadesinde adı geçen menajerler ve iş ortaklarıyla yapılan para transferlerinin sektör gereği olağan olduğunu vurguladı. Nezarethanede karşılaştığı ve tanımadığını belirttiği kişiler dışındaki tüm ticari hareketlerin evraklarla doğrulanabileceğini söyleyerek serbest bırakılmasını talep etti.