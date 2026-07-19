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Halk TV Türkiye Son dakika | İstanbul'da yangın kabusu: Alevler ağaçlık alana sıçradı

Son dakika | İstanbul'da yangın kabusu: Alevler ağaçlık alana sıçradı

Son dakika haberi... İstanbul Çatalca'da otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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İstanbul Çatalca'da yangın, saat 14.30 sıralarında İzzettin Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

Son dakika | İstanbul'da yangın kabusu: Alevler ağaçlık alana sıçradı - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

Son dakika | İstanbul'da yangın kabusu: Alevler ağaçlık alana sıçradı - Resim : 3

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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