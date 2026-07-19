Son dakika | İstanbul'da yangın kabusu: Alevler ağaçlık alana sıçradı

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İstanbul Çatalca'da yangın, saat 14.30 sıralarında İzzettin Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

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