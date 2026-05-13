Son Dakika | İstanbul'da sahte İsrail pasaportu operasyonu! 8 kişi gözaltında

İstanbul’da sahte seyahat belgeleriyle İngiltere’ye gitmeye çalıştıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve resmî belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

İngiltere tarafından paylaşılan ‘riskli yolcular’ bildirimlerini inceleyen ekipler, sahte belgelerle ülkeye giriş yapmaya çalışabilecek kişileri takibe aldı.

Yapılan incelemede, tamamı yabancı uyruklu 15 kişinin 9 ayrı olaya karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin, İngiltere’nin vize istemediği ülkeler arasında yer alan İsrail adına düzenlenmiş gibi gösterilen sahte pasaportlar kullandığı belirlendi.

Ekipler, bazı havayolu çalışanlarından destek alındığı ihtimali üzerinde de durdu. İncelemelerde aynı pasaport numarasının birden fazla kişi tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 8 şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. (DHA)