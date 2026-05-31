Son Dakika | Taksim'de 'Gezi Parkı' önlemleri! Metroya kısıtlama geldi, yollar trafiğe kapatıldı

Gezi Parkı eylemlerinin 13. yılı dolayısıyla bu akşam Taksim’de yapılması planlanan basın açıklaması öncesinde, İstanbul Valiliği’nin talimatıyla ulaşım kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Taksim Dayanışması ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Gezi eylemlerinin yıl dönümünde Taksim’de bir araya gelerek basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu. Açıklama öncesinde alınan tedbirler kapsamında bazı raylı sistem hatları ve istasyonlar geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar:

M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu,

F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı,

TF Maçka–Taşkışla Teleferik Hattı

işletmeye kapatıldı.

İSTİKLAL CADDESİ ÇIKIŞI KAPALI

Ayrıca, Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi çıkışı da yolcu kullanımına kapatılırken, yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabileceği belirtildi.

Metro İstanbul, M2 hattında çalışan trenlerin Taksim İstasyonu’nda durmadan seferlerine devam edeceğini açıkladı. Kısıtlamaların ne zaman sona ereceğine ilişkin ise henüz yeni bir duyuru yapılmadı.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YASAĞI

Beyoğlu Kaymakamlığı, Taksim ve Tünel Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiğini, "kamu düzeni ve toplumsal barışın korunması" amacıyla ilçe genelindeki tüm açık alanlarda 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yasağı kararı alındığını duyurdu.

Açıklamada, alınan güvenlik tedbirleri kapsamında saat 11.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı çevresi, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi, Tünel Meydanı ve Sıraselviler Caddesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda bariyerleme çalışmaları yapılacağı kaydedildi.

Tedbirler doğrultusunda, Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği tamamen kapatıldı.

Ayrıca İstiklal Caddesi ile caddeye bağlanan ara sokakların Tünel Meydanı’na kadar olan bölümünde, Sıraselviler Caddesi ve bağlantılı sokaklarda da araç ve yaya geçişleri sınırlandırıldı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafiğe kapatılan bazı yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

Bu kapsamda, Beyoğlu'nda İstiklal, Sıraselviler, İnönü, Mete, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, Boğazkesen, Ömer Hayyam (Tarlabaşı Taksim ayrımlarından itibaren), Atıf Yılmaz, Turnacı Başı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Abdülhak Hamit, Galip Dede, Asker Ocağı, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam, Dolapdere Taksim, Sakızağacı, Kalyoncu Kulluğu, Ömer Hayyam, Aynalı Çeşme, Tepebaşı, Tersane Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde, sokaklar, Irmak Cadde, Yedikuyular, ve Taşkışla caddeleri trafiğe kapatıldı.

Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Selime Hatun Cami, Çiftevav, Akyol, Halas, Nuri Ziya, Miralay Şefikbey, Çukur, Peşkirci, Demirbaş sokakları ile Atatürk Köprüsü Taksim yönünde trafik akışı sağlanmayacak.

Meclis-i Mebusan Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Irmak Caddesi (Taksim’den Dolapdere istikameti), Akağalar Caddesi ve Kurtuluş Caddesi alternatif yol olarak kullanılabilecek.

Şişli'de ise Taşkışla Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Askerocağı Caddesi araç trafiğine kapatıldı.