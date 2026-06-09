Son dakika | İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Son dakika... İstanbul'da sosyal medya hesaplarından IŞİD yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 13 şüpheli bu sabah yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalarda; IŞİD silahlı terör örgütü lehine paylaşımlar yaptıklarına dair haklarında tespitlerde bulunulan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
13 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan ortak operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği ve soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.
Haber güncellenecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi