Son dakika | İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalarda; IŞİD silahlı terör örgütü lehine paylaşımlar yaptıklarına dair haklarında tespitlerde bulunulan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

13 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan ortak operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği ve soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

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