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Halk TV Türkiye Son dakika | İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Son dakika | İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Son dakika... İstanbul'da sosyal medya hesaplarından IŞİD yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 13 şüpheli bu sabah yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı.

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Son dakika | İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Son Güncelleme:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalarda; IŞİD silahlı terör örgütü lehine paylaşımlar yaptıklarına dair haklarında tespitlerde bulunulan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Son dakika | İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı - Resim : 1

13 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan ortak operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği ve soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

Son dakika | İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı - Resim : 2

Haber güncellenecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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