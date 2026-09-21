Son Dakika | İstanbul Valiliği önümüzdeki 2 gün için sel uyarısı yaptı!

İstanbul Valiliği megakentte etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, salı gününden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış ve belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşanacak.

YAĞIŞLAR İKİ GÜN ETKİLİ OLACAK

Meteorolojik verilere göre yağışlı sistem, 22 Eylül Salı günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başlayacak. Salı ve çarşamba günleri boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde sürmesi beklenen yağışların, Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra şehri terk edeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Yağışlı hava kütlesiyle birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşanacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7°C altına gerileyeceği öngörülürken, rüzgârın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman hızını 30-50 km/saat kadar artırarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

SU BASKINI VE ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

İstanbul Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent sakinlerine uyarıda bulundu. Yağış anında kuvvetli rüzgâr, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica edildi.