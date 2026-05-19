Son dakika | İstanbul merkezli IŞİD operasyonu: 110 gözaltı

Son dakika haberi... İsatnbul merkezli 3 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunda 110 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı son soruşturma kapsamında; IŞİD terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin, IŞİD terör örgütü yanlısı kişilerle sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal derneklerde ders düzenledikleri, yaşı küçük çocuklara eğitim verdikleri, grup genelinde IŞİD'le iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunan kişilerin örgüte lojistik destek sağlamak amacıyla destekçilerinden para topladıkları, grup içerisinde yapılan toplantılarda radikal söylemlerde bulundukları belirlendi.

KİTAP VE DERGİ SATIŞLARINDAN MADDİ KAZANÇ

Ayrıca, şahısların örgüte eleman kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ile propaganda yapmak amacıyla kitap/dergi satışı yaptıkları tespit edildi.
İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel döküman ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
