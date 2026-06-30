Son dakika | İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu

İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kumardan gelen parayı sisteme sokup yurt dışına kaçıran organize şebeke, düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi.

Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.

PARALAR ÖNCE SİSTEME SONRA YURT DIŞINA

MASAK analiz raporları, banka hareketleri ve fiziki, teknik takipler sonucunda elde edilen bulgulara göre yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirler önce finansal sisteme sokulup aklandı ve sonra yurt dışına aktarıldı.

32 şirketin de birbirleri ile yoğun ve organize şekilde para transferleri yaptığı belirlendi. (DHA)