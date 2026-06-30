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Halk TV Türkiye Son dakika | İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu

Son dakika | İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu

Son dakika... İstanbul merkezli 9 kentte düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konuldu. Operasyonlarda 37 kişi yakalandı.

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İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kumardan gelen parayı sisteme sokup yurt dışına kaçıran organize şebeke, düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi.

Son dakika | İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu - Resim : 1

Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.

Son dakika | İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu - Resim : 2

PARALAR ÖNCE SİSTEME SONRA YURT DIŞINA

MASAK analiz raporları, banka hareketleri ve fiziki, teknik takipler sonucunda elde edilen bulgulara göre yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirler önce finansal sisteme sokulup aklandı ve sonra yurt dışına aktarıldı.

Son dakika | İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu - Resim : 3

32 şirketin de birbirleri ile yoğun ve organize şekilde para transferleri yaptığı belirlendi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yasa Dışı Bahis Operasyon
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