Son dakika | İstanbul merkezli 20 ilde operasyon: 12 suç çetesi çökertildi
Son dakika haberi... İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 ayrı suç çetesi çökertildi, 155 şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 12 ayrı suç çetesi çökertildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ
Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda suça karıştığı tespit edilen silahlar ve maddi unsurlar ele geçirildi. Operasyon neticesinde:
1 adet otomatik tabanca,
3 adet ruhsatsız tabanca,
2 adet yivsiz av tüfeği ve suçta kullanıldığı değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.
155 KİŞİ YAKALANDI
Koordineli yürütülen operasyonlar kapsamında 155 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kentin huzuruna kasteden her türlü illegal yapının üzerine kararlılıkla gidileceğini ve suçun kökü kazınana kadar mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulandı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi