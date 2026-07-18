Son Dakika | İstanbul, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangınları

İstanbul, İzmir, Kütahya ve Aydın'daki ormanlık alanlarda yangın çıktı. Ekipler, dört ilde de alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.

KÜTAHYA'DA EKİPLER SEFERBER OLDU

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki Yaylacık mevkisinde orman yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ardından bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İZMİR'DEKİ YANGINA 10 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Ali Onbaşı Deresi mevkisinde bulunan ormanlık alanda da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor.

İSTANBUL ÇATALCA'DA ORMAN YANGINI

İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve orman ekipleri gönderildi. Yangına karadan müdahalenin yanı sıra hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.

AYDIN'DA DA YANGIN ÇIKTI

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri gönderildi. Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)