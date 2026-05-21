Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlar için 3 uçak kaldırıldı!

İsrail'in on binlerce sivili katledip şimdilerde tamamen abluka altında tuttuğu Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve aralarında Türk vatandaşların da olduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından baskın yapılmıştı.

50'den fazla teknede 400'den fazla aktivist İsrail'deki Aşdod Limanı'na götürüldü. Dünyanın tepkisini çeken skandalın ardından bu defa da esir haldeki aktivistlerin liman bölgesinde işkenceye tabi tutulduğu İsrailli gazeteci Amit Sengal tarafından paylaşılmıştı.

HAKAN FİDAN DUYURDU: BUGÜN AKTİVİSTLER İÇİN UÇAK KALDIRILACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşları ve diğer aktivistlerin bugün düzenlenecek özel uçak seferleri ile Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Hakan Fidan'ın paylaşımı şu şekilde oldu:

Küresel Sumud Filosu’na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz.

Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze’deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

THY ÜÇ UÇAK GÖNDERDİ

Türk Hava Yolları, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri almak için İsrail'e üç uçak gönderdi. 78'i Türk olmak üzere İsrail'de alıkonan aktivistler özel seferlerle bugün Türkiye'ye getirilecek.