Son dakika | İmamoğlu'nun bilirkişi davasında ara karar verildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "bilirkişi davası" olarak bilinen yargılamasında ara karar verildi. Ön ödemenin yapılması nedeniyle davanın düşmesi beklentisi oluşurken, dosyaya yeni atanan savcı, görüş hazırlamak için süre istedi.

İMAMOĞLU'NUN BİLİRKİŞİ DAVASINDA ARA KARAR VERİLDİ

Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığı bilgilere göre duruşmada, dosyaya yeni atanan savcı esas hakkındaki görüşünü hazırlayabilmek için mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederek davayı 8 Aralık tarihine erteledi.

Daha önce ön ödemesinin yapıldığı belirtilen davanın bugünkü celsede düşmesi beklentisi gündeme gelmişti. Ancak savcının değişmesi ve yeni mütalaa hazırlanacak olması nedeniyle yargılama 8 Aralık'ta devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında, CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda aynı bilirkişinin görevlendirildiğini ifade etmesinin ardından başlatıldı.

İmamoğlu, açıklamasında söz konusu bilirkişinin İBB iştirakleri İETT ve İSFALT ile Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine ilişkin soruşturmalarda da görev aldığını söylemişti.

Bu açıklamaların ardından İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı.

Son duruşmada görev yapan Cumhuriyet savcısı ise iddianamede yer alan Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesindeki "bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçunun oluşmadığı yönünde mütalaa vermişti.

Savcı, İmamoğlu'nun eyleminin TCK'nin 288. maddesinde düzenlenen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ancak dosyaya yeni savcı atanması nedeniyle esas hakkındaki yeni mütalaanın hazırlanması için ek süre istendi ve mahkeme yargılamayı 8 Aralık'a erteledi.