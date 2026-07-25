Son dakika | İliç maden faciası soruşturmasında Kanadalı şirket yöneticisi yeniden gözaltında
Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davada tahliye edilen sanıklardan Ian Ronald Guille, hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında İstanbul Şişli'de kaldığı otelde gözaltına alındı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
İLİÇ MADEN FACİASI SORUŞTURMASINDA KANADALI ŞİRKET YÖNETİCİSİ YENİDEN GÖZALTINDA
Dilek Yaman Demir'in haberine göre, davanın sanıklarından Kanadalı şirket yöneticisi Ian Ronald Guille, İstanbul'un Şişli ilçesinde kaldığı otelde gözaltına alındı.
Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "taksirle öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı çıkardığı Guille'nin otelde olduğu tespit edilince polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
TAHLİYE EDİLMİŞTİ
İliç maden faciasına ilişkin 43 sanığın yargılandığı davanın 8. duruşması 7 Temmuz 2026'da Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.
Mahkeme, tutuklu sanıklar Ian Ronald Guille ile Ali Rıza Kalender'in, tutuklulukta geçirdikleri süre, mevcut delil durumu ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı gerekçesiyle tahliyesine karar vermişti.
Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile elektronik kelepçe uygulanarak konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmiş, adli kontrol yükümlülüklerine uymamaları halinde yeniden tutuklanabilecekleri ihtarında bulunulmuştu.
YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULACAK
Mahkeme, dosyaya ilişkin ara kararında 6 sanık hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına, bazı yabancı sanıklar hakkında ise kırmızı bülten işlemlerinin sonucunun beklenmesine karar vermişti.
Heyet ayrıca, 14 Nisan 2026 tarihli ara karar doğrultusunda kazanın niteliğine uygun uzmanlık alanlarını kapsayacak akademik yeterliliğe sahip yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmetmişti.
Mahkeme, Ian Ronald Guille, Kenan Özdemir ve Cengiz Yalçın Demirci hakkında ise "çevreyi taksirle kirletme" suçunun ön ödemeye tabi olması nedeniyle ön ödeme işlemlerinin yerine getirilmesine karar vermiş, davayı 20 Ekim 2026 tarihine ertelemişti.