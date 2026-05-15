Son dakika | İBB'ye yeni operasyon: 12 kişi gözaltında!

İBB’ye yönelik bir operasyon daha yapıldı. Yol Bakım Onarım ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlükleri üzerinden ihale usulsüzlüğü yapıldığı iddia edildi. 13 isim hakkında gözaltı kararı verildi. İBB'ye yapılan son operasyonda gözaltıların İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da yapıldığı öğrenildi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İBB'ye yönelik son operasyon hakkında açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, 15.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 12’si yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."