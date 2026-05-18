Son Dakika | İBB operasyonunda 11 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "ihalede usulsüzlük" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 11'i, tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ihalelere "fesat karıştırıldığı" iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

11 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 12 kişiden, aralarında Daire Başkanı Ayhan Taş ile Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er'in de bulunduğu 11 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 1 kişi hakkında ise, sağlık soruları nedeniyle ev hapsi şeklinde adli kontrol talep edildi.

Tutuklamaya sevk edilen isimler şöyle:

Ayhan Taş (Daire Başkanı)

Murat Er (Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü)

Hakan Çakır (Elektronik Sistemler Müdürü)

Menderes Çakmak (Mühendis)

Erkan Kavlak (Tekniker)

Erkan Koç (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

İbrahim Yaşaroğlu (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

Muhammet Sertaç Kazıcı (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

Niyazi Baştürk (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

Zeynep Düşmez (İnform Firması Ortağı)

İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

BİR KİŞİYE EV HAPSİ TALEBİ